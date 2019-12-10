مدرب سالزبورج: هدف صلاح لا يصدق

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 23:16

كتب : FilGoal

ليفربول - ريد بول سالزبورج

وصف جيسي مارش المدير الفني لسالزبورج الهدف الذي سجله نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في شباك فريقه بالهدف الذي لا يصدق.

صلاح سجل هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد الفريق للفوز 2-0 يوم الثلاثاء.

وقال مارش للصحفيين عقب اللقاء: "صلاح سجل هدفا لا يصدق".

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وأضاف "المباراة كانت مثل منافسات الوزن الثقيل في الملاكمة".

وواصل المدرب الأمريكي "حاولنا لكم ليفربول مرة لكنهم نجحوا في لكم فريقي مرتين".

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

ليفربول تأهل وفي جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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