ليلة الأبطال مؤتمر مورينيو: سنحقق استفادة وحيدة من مواجهة بايرن

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

مورينيو - ديلي آلي

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن مواجهة بايرن ميونيخ لن تغير من أي شيء سواء بالتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أو ترتيب المجموعة.

ويحل توتنام غدا الأربعاء ضيفا على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز آرينا لملاقاته في سادس جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الثانية.

ويحتل توتنام المركز الثاني بـ10 نقاط مقابل 15 نقطة لبايرن، فيما يأتي ريد ستار بلجراد الصربي ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا أوليمبياكوس اليوناني رابعا بنقطة وحيدة.

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وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "هذه مباراة هامة لأننا نمثل توتنام ويجب أن نتحلى بالمسؤولية في اللقاء".

وأكمل "لكننا لا يمكن أن ننهي المباراة في الصدارة لن يكون لنا أفضلية مواجهة من احتل المركز الثاني في مجموعته في دور الـ16، لذا نتيجة المباراة لن تغير أي شيء".

وأضاف المدرب البرتغالي "شيء وحيد لم أستفد منه وهو الوقت، الوقت في معرفتي بلاعبيني أكثر وهذه فرصة رائعة لأتعرف عليهم وأن أشرك بعضا منهم في اللقاء".

وتابع مورينيو "لذا سنقوم ببعض التغييرات غدا في المباراة وسنريح البعض الآخر لمنح فرصة المشاركة لزملائهم".

ولم يسافر مع توتنام إلى ألمانيا كل من سيرجي أوريير وديلي آلي وهاري كين ويان فيرتونخين.

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مورينيو ليلة الأبطال بايرن ميونيخ

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