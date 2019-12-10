أبو تريكة: غاب ميسي فحضرت لمحات محمد صلاح

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليونيل ميسي

أشاد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق بالقوة الذهنية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الذي هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بشكل مدهش أمام سالزبورج يوم الثلاثاء.

وحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك، ليتأهل الريدز والفريق الإيطالي لدور الـ16 من المسابقة.

وأهدر صلاح 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

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وقال أبو تريكة لشبكة beIN sports عقب اللقاء: "محمد أهدر الفرص السهلة وسجل الصعب، غاب ليونيل ميسي فحضرت لمحات صلاح".

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة في مباراة إنتر ميلان بعدما ضمن البلوجرانا التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.

وأضاف "هذا الهدف يذكرني بهدفه في شباك بالريمو بالدوري الإيطالي قبل 3 أعوام، كلاهما تميز بسرعة التفكير والتنفيذ".

وواصل "لكن هدفه في الكالتشيو كان بقدمه اليسرى الأكثر دقة عكس هدف اليوم الأصعب، لأن الزاوية كانت مغلقة والكرة بعيدة وعلى قدمه اليمنى".

وأتم نجم الأهلي السابق "صلاح كان يحتاج لتسجيل هذا الهدف، مثل فريقه الذي فاز بجدارة".

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.

ليفربول في جعبته 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فتوقف عند 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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