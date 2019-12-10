تشكيل #ليلة_الأبطال – ثلاثي دفاعي لـ برشلونة.. ولوكاكو ولاوتارو يقودان إنتر

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه أمام إنتر ميلان في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء.

ويواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان في ملعب جوسيبي مياتزا في سادس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السادسة.

وشهد التشكيل اعتماد فالفيردي على الكثير من البدلاء في ظل ضمان تأهله لدور الـ16 وتصدره للمجموعة.

أما إنتر ميلان فيحتاج للفوز فقط حتى في حال انتصار بروسيا دورتموند على سلافيا براج فسيتأهل بسبب أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: نيتو

في الدفاع: جونيور فيربو- موسى واجي- جيان كلير توديبو- صامويل أومتيتي- كليمنت لينجليت

في الوسط: - كارلوس ألينا- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: أنطوان جريزمان- كارليس بيريز

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

في حراس المرمى: سمير هاندانوفيتش

في الدفاع: دييجو جودين- ميلان سكرينيار- ستيفان دي فريج- دانيلو دامبروزيو

في الوسط: بورخا فاليرو- مارسيلو بروزوفيتش- ماتياس فيتشينو- كريستيانو بيراجي

في الهجوم: روميلو لوكاكو- لاوتارو مارتينيز

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