مؤتمر ساري: جوارديولا يقول إن سيتي لم يصل لمستوى يوفنتوس؟ إنهم الأفضل في العالم

رد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي على تصريحات جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باير ليفركوزن: "جوارديولا يرى أن مانشستر سيتي لم يصل إلى مستوى يوفنتوس هذا الموسم، وأنا أقول أن سيتي هو أفضل فريق في العالم في الموسم الماضي".

وعن المباراة قال "لدينا لاعبين محترفين قادرون على التعامل مع أي موقف ويساعدون بعضهم البعض".

وأتم تصريحاته "نعرف ما هي الأمور التي تحتاج للتحسين في الفريق مثل الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر والمراوغة والانطلاق بسرعة مناسبة".

وضمن يوفنتوس التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويتصدر الفريق الإيطالي مجموعته الرابعة برصيد 13 نقطة.

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