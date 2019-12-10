بالفيديو - سالزبورج يرهب ليفربول بالهجمات السريعة

ألقى فريق سالزبورج الرعب في قلوب جماهير ليفربول بعد الهجمات السريعة التي قام بها في النصف ساعة الأولى من لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

وتظل المجموعة الخامسة التي ينافس فيها الريدز مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، حين يحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

إيرلينج هالاند وتاكومي مينامينو وهوانج هي تشان ثلاثي هجوم سالزبورج الذي شن أكثر من هجمة على مرمى ليفربول لكن الدفاع والحارس أليسون بيكر أنقذا الموقف في عدة مناسبات.

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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