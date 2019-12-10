كرة سلة - سيدات الأهلي يخسرن من حامل لقب بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 20:04

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي لكرة السلة

خسر فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات أمام فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة السلة.

وفاز الفريق الموزمبيقي حامل لقب البطولة على الأهلي بنتيجة 84-73.

وتقدم الفريق الموزمبيقي على الأهلي في الربع الأول بنتيجة 21-6، قبل أن يعود الفريق الأحمر في النتيجة ويتعادل 70-70 ويتقدم في النتيجة بفارق نقطة، ومرة أخرى يعود حامل اللقب ويحقق الفوز.

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وبذلك يلعب الأهلي غدا الأربعاء، ضد الخاسر من سبورتنج السكندري ووزارة جبل النار النيجيري في ربع نهائي البطولة.

وأصبح طريق الأهلي في البطولة أصعب بعد هذه الخسارة نظرا لأنه سيكون في اتجاه إنتر كلوب الأنجولي صاحب الرقم التاريخي للفوز بالبطولة. والمحتمل مواجهته في نصف النهائي.

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الأهلي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات

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