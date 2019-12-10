#ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: لم أخف مطلقا في الميدان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

زيدان

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لم يشعر بالرهبة أبدا حين واجه فريقا يفوقه قوة، سواء كلاعب، أو كمدير فني.

وصرح نجم فرنسا السابق في مؤتمر صحفي "لم أشعر بالخوف أبدا في الميدان. أبدا".

وواصل لاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق "أقول للاعبين إن هذا دوري أبطال أوروبا، أمامنا مباراة هامة نريد أن نقدم فيها أداء طيبا".

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وضمن ريال مدريد التأهل للدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على كلوب بروج البلجيكي يوم الأربعاء.

واستمر زيدان "(ايدين) هازارد؟ يتعافى بشكل جيد، أهم شيء أن يكون صبورا، أتمنى عودته سريعا".

وإذا كانت مواجهة بروج بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لريال مدريد، فإن النادي الإسباني يستعد لمواجهتين قويتين في الدوري أمام فالنسيا وبرشلونة.

يحل ضيفا على فالنسيا يوم الأحد وبعد 4 أيام يواجه غريمه التقليدي في ملعب كامب نو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري بفارق هدفين عن برشلونة.

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