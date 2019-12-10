إنبي: حلمي طولان أعاد بريقنا.. و25 نقطة تجعلنا في أمان

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك

أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي بالمدير الفني للفريق حلمي طولان بعد الفوز على الجونة 4-1 مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح عبد الناصر عبر إذاعة الشباب والرياضة "كان هناك إصرار على عدم دخول هدف في مرمانا، ونفذ لاعبونا الكرات الثابتة بشكل جيد، وعززنا بهدف رابع لمحمد رزق".

وأضاف "نسير بخطى ثابتة جدا، يكفي استعادة بريقنا من جديد تحت قيادة طولان، كان لابد من تنظيم صفوف الفريق لاستعادة شخصية الفريق".

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وتابع "لم يحالفنا التوفيق أمام الترسانة في كأس مصر، والآن حققنا الفوز على الجونة في ملعبه، إنه فريق مميز جدا، فالاستحواذ لن يمنحك الفوز طالما أن المنافس منظم دفاعيا".

وواصل "بالصبر سيكون الفريق أفضل، أشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الجيد".

وأتم مدير الكرة بإنبي تصريحاته "كل المباريات صعبة، لأن المستويات متقاربة بين أندية الدوري، والأهم في الدور الأول تجميع النقاط من 20 إلى 25 نقطة لنكون في منطقة الأمان".

يذكر أن إنبي بدأ مشواره في الموسم الجاري تحت قيادة علي ماهر.

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إنبي حلمي طولان

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