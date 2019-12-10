تقرير إسباني: إنتر يريد أحد ثنائي وسط برشلونة

يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان إلى إضافة عنصر خبرة جديدة لفريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إنتر ميلان يريد ضم واحدا من الثنائي إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال لاعبا برشلونة.

أضافت الصحيفة أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لا يمانع بيع أحد اللاعبين أو حتى التخلي عن الثنائي في يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يدخل إنتر ميلان في مفاوضات مع برشلونة في الفترة المقبلة لضم أحد اللاعبان.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بعد مرور 15 جولة.

الكرواتي راكيتيتش البالغ من العمر 31 سنة انضم لصفوف برشلونة عام 2014 قادما من إشبيلية.

بينما انضم فيدال نجم منتخب تشيلي لبرشلونة في 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

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