الخطيب يطير إلى فرنسا لاستكمال برنامجه العلاجي

يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب رئيس الأهلي متجها إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

ويستكمل الخطيب برنامجه العلاجي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.

يأتي ذلك بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل أسبوعين على يد أحد أكبر الأطباء هناك.

وأجرى الخطيب أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقا لرؤية الطبيب المعالج له.

وكان الخطيب ترأس اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي جرى أمس الإثنين بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الهامة في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة تمهيدا لتوقيعها مع شركة (استادات).

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