إنبي يعمق جراح الجونة برباعية قاسية

حقق إنبي ثاني انتصارته في الدوري المصري الممتاز، واستعاد عافيته بعدما أطاحت به ركلات الترجيح من دور الـ32 لكأس مصر، بإسقاط مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون رد يوم الثلاثاء في الجولة السابعة.

وعمق النادي البترولي جراح الجونة الذي تلقى الخسارة السادسة في الموسم الحالي واستمر في المركز قبل الأخير بالدوري ورصيده 4 نقاط.

وارتقى إنبي للمركز 11 في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 7 نقاط محققا الفوز الثاني تواليا في الدوري بعدما هزم الزمالك بنتيجة 2-1 في 25 نوفمبر الماضي.

وتألق رامي صبري قائد الضيوف وسجل هدفين في الدقيقتين 3 و16 بضربتين رأسيتين وعزز محمد شريف النتيجة في الدقيقة 18 مستغلا خطأ الحارس عمر رضوان.

وأحرز محمد رزق الهدف الرابع لإنبي بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 وسجل عمرو عبد الفتاح هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك تفوق إنبي على الجونة بنتيجة 4-صفر للمباراة الثانية على التوالي بعدما هزم الأخير بالنتيجة ذاتها في الدور الثاني من الموسم الماضي للدوري.

ويستعد إنبي لمواجهة قوية أمام المصري بعد أسبوع في الجولة الثامنة للبطولة، بينما يحل الجونة ضيفا على بيراميدز في 17 ديسمبر.

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