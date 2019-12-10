إنبي يعمق جراح الجونة برباعية قاسية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

محمد بسيوني - إنبي - الزمالك

حقق إنبي ثاني انتصارته في الدوري المصري الممتاز، واستعاد عافيته بعدما أطاحت به ركلات الترجيح من دور الـ32 لكأس مصر، بإسقاط مضيفه الجونة بأربعة أهداف دون رد يوم الثلاثاء في الجولة السابعة.

وعمق النادي البترولي جراح الجونة الذي تلقى الخسارة السادسة في الموسم الحالي واستمر في المركز قبل الأخير بالدوري ورصيده 4 نقاط.

وارتقى إنبي للمركز 11 في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 7 نقاط محققا الفوز الثاني تواليا في الدوري بعدما هزم الزمالك بنتيجة 2-1 في 25 نوفمبر الماضي.

أخبار متعلقة

التشكيل - صلاح أساسي في مباراة الحسم أمام سالزبورج صورة – كاف يشكر اتحاد الكرة بعد التنظيم "الاستثنائي" لأمم إفريقيا تحت 23 ردا على كاف.. الأهلي يقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي الأهلي وصلاح الأبرز على تويتر في 2019

وتألق رامي صبري قائد الضيوف وسجل هدفين في الدقيقتين 3 و16 بضربتين رأسيتين وعزز محمد شريف النتيجة في الدقيقة 18 مستغلا خطأ الحارس عمر رضوان.

وأحرز محمد رزق الهدف الرابع لإنبي بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 وسجل عمرو عبد الفتاح هدف الجونة الوحيد في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك تفوق إنبي على الجونة بنتيجة 4-صفر للمباراة الثانية على التوالي بعدما هزم الأخير بالنتيجة ذاتها في الدور الثاني من الموسم الماضي للدوري.

ويستعد إنبي لمواجهة قوية أمام المصري بعد أسبوع في الجولة الثامنة للبطولة، بينما يحل الجونة ضيفا على بيراميدز في 17 ديسمبر.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف أمام دجلة

مهاجم الأهلي يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

شكوك حول لحاق نجم الزمالك بمواجهة بيراميدز

من يكون نابليون الجديد؟ الأهمية المنسية لمواجهة كارتيرون ضد ديسابر

رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022

الجونة إنبي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال - "كلنا ميسي".. بدلاء برشلونة يُقصون إنتر دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: لا أدري كيف سجل صلاح من هذه الزاوية 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس إنبي: لن نفرط في أسامة جلال.. وطولان طلب التعاقد مع عمار حمدي 31 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سالزبورج: هدف صلاح لا يصدق 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال مؤتمر مورينيو: سنحقق استفادة وحيدة من مواجهة بايرن 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب يتغنى بأداء صلاح وهدفه أمام سالزبورج ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 2 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل" 4 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد

قد ينال إعجابك