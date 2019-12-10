التشكيل - صلاح أساسي في مباراة الحسم أمام سالزبورج

يشارك نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وتظل المجموعة الخامسة التي ينافس فيها الريدز مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، حين يحل حامل لقب دوري الأبطال ضيفا على سالزبورج ويستضيف نابولي منافسه جينك.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي بجوار روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وجاء تشكيل يورجن كلوب كالأتي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: جوردن هندرسون – جيني فينالدوم – نابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.

إليكم تشكيل الريدز في المباراة الأخيرة والحاسمة لدور المجموعات من #دوري_أبطال_أوروبا... 🔴#سالزبورج_ليفربول pic.twitter.com/U7nnif6C6u — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 10, 2019

وجاء تشكيل أصحاب الأرض كالأتي:-

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف أمام دجلة

مهاجم الأهلي يرفض الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية

شكوك حول لحاق نجم الزمالك بمواجهة بيراميدز

من يكون نابليون الجديد؟ الأهمية المنسية لمواجهة كارتيرون ضد ديسابر

رسميا - ديشامب مستمر مع فرنسا حتى مونديال 2022