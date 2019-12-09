حكم الكلاسيكو.. فأل سيء لـ راموس وشهد احتفالا لا يُنسى لـ ميسي

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم عن إسناد تحكيم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني إلى الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز.

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في الكلاسيكو الأول بين الفريقين هذا الموسم ضمن مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة يوم 18 من الشهر الجاري.

وسيتولى ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا مهمة إدارة تقنية الفيديو خلال المباراة.

وسيعاون هيرنانديز هيرنانديز كل من تيودورو سوبرينو وخوسيه إنريكي نارانخو فيما سيكون راؤول مارتن حكما رابعا، وخون نيونيز فيرنانديز كحكم فيديو مساعد.

هيرنانديز هيرنانديز تولى تحكيم مباراة الكلاسيكو لأول مرة في الدوري في موسم 2015-2016 والتي كانت ضمن مواجهات الجولة الـ31 من الدوري والتي فاز بها الملكي بنتيجة 2-1 وشهد اللقاء طرد سيرخيو راموس بعد حصوله على إنذارين وكذلك إنذار كل من داني كارباخال زميله في ريال مدريد، وإنذار لكل من لويس سواريز وإيفان راكيكيتش وخافيير ماسكيرانو من برشلونة.

وفي الموسم التالي، أدار هيرنانديز مواجهة الفريقين في الجولة الـ33 من الدوري والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، وشهد اللقاء أيضا طرد سيرخيو راموس وإنذار زميليه ماتيو كوفاسيتش وكاسيميرو، كما أنُذر كل من ليو ميسي وصامويل أومتيتي من برشلونة.

تلك المباراة التي خطف خلالها ليو ميسي هدف الانتصار في الوقت القاتل على ملعب سانتياجو بيرنابيو واحتفل احتفاله الشهير بإشهار قميصه للجماهير.

خلال موسم 2017-2018 أدار هيرنانديز مواجهة الكلاسيكو في الجولة الـ36 من الموسم، وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2، هذه المرة اكتفى بإنذار راموس وكل من رافاييل فاران وناتشو ومارسيلو وجاريث بيل من ريال مدريد، وفي برشلونة أنذر ليو ميسي وسواريز وراكيتيتش.

هيرنانديز لم يدر أي لقاء لبرشلونة أو ريال مدريد خلال الموسم الجاري، لكنه أدار 4 لقاءات في الدوري الإسباني.

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