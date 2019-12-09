شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن مشاركة الزمالك الإفريقية صارت في أمان، بعد التصالح مع مدافع الفريق السابق محمود فتح الله.

وقال العطار لـFilGoal.com: "فتح الله كان مستحقا له أربعة ملايين وربع المليون جنيه من نادي الزمالك، وهددت شكواه استمرار رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية الخاصة بالنادي".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حذر أكثر من مرة من هذا الأمر، وتدخل عمرو الجنايني رئيس اللجنة وأحمد عبد الله عضو اللجنة، وأنا، لحل الأمر وهو ما حدث".

وشدد "فتح الله حصل على 50% من مستحقاته نقدا، والـ50% الثانية حصل عليها في صورة شيكات مستحقة في الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى لدور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن محمود فتح الله في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب المصرية.

ويبلغ فتح الله من العمر 37 عاما، وسبق له اللعب لأندية المحلة والزمالك وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وأنهى مشواره في النجوم الموسم الماضي.

وسبق لفتح الله خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017 - 2018.

ولعب فتح الله 300 مباراة في الدوري المصري ورغم لعبه في مركز المدافع نجح في تسجيل 49 هدفا وصنع 7 آخرين، وشارك في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر.

كما لعب 15 مباراة في كأس مصر و36 في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين في كل منهما.

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