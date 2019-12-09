سكاي: إيفرتون تواصل مع إيمري.. والمدرب لن ينتظر طويلا لاختيار وجهته المقبلة

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 13:08

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أرسنال

تواصل نادي إيفرتون مع أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق لسؤاله عن إمكانية تولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن اجتماعا عُقد في لندن، طلب خلاله إيمري وقتا أطول للتفكير في خطوته المقبلة، نظرا لأن ذلك التواصل أتى بعد وقت قصير للغاية من إقالته كمدرب لأرسنال.

ويرغب إيمري في الاستمرار في تطوير لغته الإنجليزية نظرا لأنه يرى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا كخيارات محتملة لوجهته المقبلة.

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وابتعد إيمري عن الساحة بعد إقالته عن تدريب أرسنال، لكنه لا يرغب في الانتظار طويلا خاصة وأنه يفكر حاليا في التحدي القادم له.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن إيمري كان قد طلب من أرسنال ضم ويلفريد زاها خلال السوق الصيفية الماضية لكن لم يُلبى طلبه، بجانب طلبه الدائم والمتكرر بضم مدافع وهو هاري ماجواير لكن إدارة النادي قالت له إنه غالي الثمن للغاية.

إيمري كان مدرب أرسنال الأول بعد رحيل أرسين فينجر وقاد الفريق في موسمه الأول إلى نهائي الدوري الأوروبي لكنه خسر من تشيلسي، وفي الموسم التالي الجاري، أقيل إيمري في نهاية نوفمبر بعد سلسلة من النتائج السيئة إذ أن النادي استمر بدون انتصارات لسبع مباريات.

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