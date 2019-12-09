مدرب المصري: لا للاستهتار.. من يريد لقب الكونفدرالية لا يستقبل هدفين في ملعبه

انتقد حمد إبراهيم المدرب العام للمصري لاعبي الفريق رغم الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري 4-2 في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وصرح حمد عبر إذاعة الشباب والرياضة "نبهنا على اللاعبين بأن المباراة الأولى في دوري المجموعات هي الأهم، لذا كان الفوز على نواذيبو في موريتانيا مهما، ودفعة لمواصلة النتائج أمام إينوجو رينجرز".

وأضاف "الفريق النيجيري مميز، ونتائجه لا تعكس مستواه الفني، عانينا نسبيا من الاستهتار، وسنجد حلا لذلك في الفترة القادمة، لأن من يريد المنافسة على الكونفدرالية لا تستقبل هدفين بهذا السيناريو".

وأشار "تنتظرنا ٦ مباريات في ديسمبر، لذا لا بد من إراحة اللاعبين، لا يمكن لأحد أن يتحمل الضغط، المهم ألا يتأثر الأداء والحفاظ على القوام الرئيسي، ضغط المباريات خارج عن إرادتنا".

وأوضح المدرب العام للمصري "أحمد جمعة لم يشارك أمام رينجرز لأنه لم يتعاف من إصابته في المعسكر الأخير للمنتخب، ولاعب الوسط فريد شوقي أمامه 10 أيام للتعافي من إصابته في العضلة الضامة".

وكشف في ختام تصريحاته "إسلام أبو سليمة كان في التشكيل الأساسي، ولكنه تعرض لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مصحوب برعشة، لذا تم استبعاده في اللحظات الأخيرة".

المصري فاز على إينوجو رينجرز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة بالمشاركة مع بيراميدز برصيد 6 نقاط، بعد مباراتين.

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