تيليجراف: أستون فيلا يستعد لضم بيدرو من تشيلسي

يستعد نادي أستون فيلا للتحرك من أجل ضم بيدرو لاعب تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن دين سميث مدرب فيلا يرغب في تعزيز خياراته الهجومية ويسعى لضم اللاعب بمبلغ قليل من تشيلسي خاصة وأنه اقترب من الرحيل مجانا بنهاية الموسم الجاري.

ويتبقى لبيدرو في عقده مع تشيلسي 7 أشهر، ولم يعد يشارك كما كان في الماضي حتى أنه أصبح آخر الخيارات التي يلجأ لها فرانك لامبارد مدرب الفريق بسبب اعتماده الكامل على الشباب.

وانضم بيدرو صاحب الـ32 عاما إلى تشيلسي قادما من برشلونة في صيف 2015 بمبلغ 27 مليون يورو.

وشارك الإسباني خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

بيدرو يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، ويمتلك فيلا في ذلك المركز كل من محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وجوتا.

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