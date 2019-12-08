سلة - فيروفيارو وإنتر كلوب يواصلان انتصاراتهما في بطولة إفريقيا للسيدات

واصل فيروفيارو الموزمبيقي حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الانتصار الثاني على التوالي ليتقاسم صدارة مجموعته مع الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية سيدات السلة.

وتغلب فيروفيارو على فريق CNSS الكونغولي بنتيجة ٨٩-٥٧ ليتقاسم صدارة المجموعة مع الأهلي بفوزين قبل مواجهتهما المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام فيروفيارو في السادسة من مساء الثلاثاء لتحديد متصدر المجموعة الذي يواجه رابع المجموعة الأخرى - التي تضم سبورتنج- في ربع النهائي.

وفي المجموعة الأخرى واصل إنتر كلوب الأنجولي انتصاراته بفوز جديد على وزارة جبل النار النيجيري.

وتساوى إنتر كلوب مع فريق سبورتنج في النقاط لكن الأفضلية للفريق الأنجولي لفوزه على نظيره السكندي أمس السبت.

ويواجه سبورتنج فريق جبل النار النيجيري في الثامنة والربع مساء الثلاثاء وفوز الفريق السكندري يضمن له وصافة المجموعة.

وتحصل جميع فرق البطولة على راحة غدا الاثنين على أن يختتم دور المجموعات مساء الثلاثاء.

وتتصدر كيلسي ميتشيل محترفة الأهلي الأمريكية قائمة تسجيل النقاط برصيد ٥٩ نقطة في مباراتين.

كما تأتي على قائمة اللاعبات الأفضل في البطولة ويليها زميلتها في الفريق الأمريكية شاكيلا نان.

طالع أيضا

تعرف على كل مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر

ثعالب ليستر تطارد ليفربول

شاهد - كل ما قدمه تريزيجيه والمحمدي ضد ليستر سيتي

في إفريقيا – دوري الأبطال.. عمالقة في الموعد ومرشحون مخيبون

تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"