بيكيتي سيلفا: لم أقدم حتى الآن سوى 10% فقط من إمكانياتي مع الإسماعيلي

تحدث بيكيتي سيلفا مهاجم الإسماعيلي عقب تألقه في كأس مصر، مشيرا إلى "مازال لدي الكثير لأقدمه".

الإسماعيلي انتصر على الإعلاميين في دور الـ 32 من كأس مصر بثنائية مقابل لا شيء.

بيكيتي سجل وصنع ليضرب مع الإسماعيلي موعدا مع بيراميدز في دور الـ 16 من البطولة.

وقال بيكيتي: "لدي الكثير من الإمكانيات لتقديمها مع الإسماعيلي".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "لم أقدم سوى 10% فقط من إمكانياتي حتى الآن".

وتابع "لم أحتج المزيد من الوقت لإثبات نفسي والمنافسة مع زملائي تصب في صالح الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "الإسماعيلي يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهيرنا".

وتعاقد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع بيكيتي سيلفا بعدما لفت الأخير الأنظار مع غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2019.

صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب لأندية سبورتنج براجا، وجيل فيسنتي وماريتيمو البرتغالية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

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