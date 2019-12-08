في الدرجة الثانية – استقالة أحمد قناوي من تدريب بيلا بعد 48 ساعة فقط

تقدم أحمد قناوي نجم الإسماعيلي السابق باستقالته من تدريب فريق بيلا بعد 48 ساعة فقط من أول مباراة رسمية له مع الفريق.

الأولمبي انتصر على بيلا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة السابعة من مجموعة بحري في الدرجة الثانية في مصر.

قناوي عُين مديرا فنيا جديدا لـ بيلا خلفا لياسر رضوان بعد خسارة الفريق برباعية مقابل لا شي أمام دجلة في كأس مصر.

ولكن وجود قناوي مع بيلا لم يستمر طويلا، بعدما اختلف الطرفان على قيمة التعاقد، ليتقدم المدرب باستقالته.

وحضر اليوم الأحد 13 لاعبا فقط من بيلا لمران الفريق، وذلك مع تغيب 10 لاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

ويحتل بيلا المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط من 7 مباريات.

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