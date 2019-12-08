سون عن هدفه الرائع أمام بيرنلي: كنت مرهقا وحاولت ألا أهدر الفرصة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 18:41

كتب : FilGoal

سون - توتنام

كشف سون هيونج مين نجم توتنام الإنجليزي عن شعوره بالإرهاق والتعب أثناء تسجيله هدفه الرائع في شباك بيرنلي.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وفاز توتنام على بيرنلي 5-صفر في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، وسجل النجم الكوري الجنوبي هدفا رائعا بعد انطلاقه من أمام مرمى فريقه حتى وضع الكرة في شباك المنافس.

وقال سون لقناة توتنام: "كنت متعبا بالفعل بعد الركض لهذه المسافة الطويلة".

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وأضاف "وكنت أفكر أنه يجب أن أصل إلى المرمى وأسجل الهدف، وبالفعل في خلال 3 ثوان وضعت الكرة في الشباك".

واستمر في تصريحاته "أثناء الانطلاق بالكرة كنت أريد أن أركز على نهاية الهجمة بشكل صحيح وأن أسجل الهدف".

وأردف "تخيل أنني أهدرت هذه الفرصة بعد كل ما فعلت والانطلاق بالكرة من المرمى للمرمى، وقتها كنت سأكون منزعجا جدا".

وأتم تصريحاته "لذلك حاولت التركيز وإنهاء الكرة بشكل جيد وأنا سعيد لذلك لأنه أمر صعب وفي النهاية سجلت هدفا رائعا".

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