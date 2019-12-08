تشكيل المصري – جلال يدفع بثنائي هجومي ضد رينجرز

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 17:10

كتب : FilGoal

كريم العراقي يحتفل بهدف المصري في قنا مع أحمد ياسر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية ضد إينوجو رينجرز النيجيري، التي تقام في استاد الإسكندرية.

ويدفع جلال بثنائي هجومي، هو النيجيري أوستين أموتو وأحمد ياسر، أمام مفتاح طقطق وحسن علي.

وفي الدفاع، يحتل أحمد شوشة وسعيدو سيمبوري مركزي قلب الدفاع، بين كريم العراقي وبهاء مجدي.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – سعيدو سيمبوري – بهاء مجدي

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن علي

الهجوم: أحمد ياسر – أوستين أموتو

ويتصدر المصري المجموعة بعد أن فاز على نواديبو الموريتاني 3-2 خارج الديار، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني بعد الفوز على رينجرز نفسه 2-1 خارج الديار.

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