جوارديولا: إذا فشلنا في اللحاق بليفربول سنحاول الموسم المقبل

يرفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الاستسلام في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكنه ألمح إلى أن منافسه ليفربول أصبح قريبا من التتويج.

سيتي سقط على أرضه وبين جماهيره أمام الجار مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوسع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 14 نقطة.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "علينا أن نستمر في المطاردة، إذا لم نكن قادرين على اللحاق بليفربول، فسنجرب الموسم المقبل".

وأضاف "في بعض الأحيان لا تفوز والفرق الأخرى تكون أفضل، يجب فقط عدم الاستسلام".

وأكمل المدرب الإسباني "إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، ربما في الموسم القادم سنكون أفضل".

وعن مباراة يونايتد أوضح جوارديولا "أحب الطريقة التي يلعب بها فريقي رغم أننا عانينا قليلاً أمام مانشستر يونايتد على عكس السنوات الماضية".

وواصل "أهدرنا بعض الفرص، وفقدنا الكرات، لكن بشكل عام فعلنا ما يجب القيام به".

وأتم "علينا أن نحاول تقليل كمية الهجمات المرتدة التي تلقيناها، يجب أن نضغط بشكل أكبر".

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مرتدات الشياطين الحمر القاتلة كتبت انتصارا صعبا لرجال المدرب أولي جونار سولشاير، بينما بدأت آمال بيب جوارديولا في الحفاظ على لقبه تتلاشى.

سجل هدفي يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وقلص الفارق لسيتي المدافع نيكولاس أوتاميندي.

سيتي بقي في المركز الثالث مستفيدا من خسارة ملاحقه تشيلسي، متوقفا رصيده عند 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.

أما يونايتد فارتقى للمركز الخامس متجاوزا توتنام برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن البلوز أصحاب المركز الرابع.





































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