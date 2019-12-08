تيليجراف: تشيلسي يتحرك لاستعادة مدافعه السابق من بورنموث

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 15:32

كتب : FilGoal

ناثان أكي

يستعد نادي تشيلسي للتقدم بعرض خلال الأيام القليلة المقبلة لضم نايثان أكي مدافع بورنموث خلال السوق الشتوية المقبلة في يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

نايثان أكي

النادي : بورنموث

تشيلسي

وقال التقرير إن تشيلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني قيمة إعادة شراء مدافعه الهولندي السابق من بورنموث.

وكان صاحب الـ24 عاما قد رحل إلى بورنموث في عام 2017 ولديه بند في عقده يسمح لتشيلسي بضمه بذلك المبلغ مرة أخرى.

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بورنموث دفع مبلغا يقدر بـ19.18 مليون جنيه إسترليني لضم المدافع الدولي الهولندي ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك أكي خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

أكي لعب بقميص بورنموث في 107 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين، ومع تشيلسي لعب 17 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين. ويجيد أكي اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

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