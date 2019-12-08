تقرير - مورينيو يرغب في منافسة أرسنال ويونايتد على ضم مدافع يوفنتوس

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

مريح ديميرال

يفكر نادي توتنام في التحرك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من أجل ضم مريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن جوزيه مورينيو مدرب توتنام يرغب في أن يصبح مريح هو الصفقة الأولى في عهده مع توتنام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنام سيجد منافسة قوية من أرسنال ومانشستر يونايتد على ضم مدافع يونفتوس، بل وإن ديوك لندن قد تواصلوا بالفعل مع وكيل الدولي التركي.

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صاحب الـ21 عاما انضم إلى يوفنتوس قادما من ساسولو خلال الصيف الماضي بمبلغ 18 مليون يورو.

ولم يشارك الدولي التركي مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة، وأشارت عدة تقارير أن اللاعب في طريقه للرحيل عن السيدة العجوز.

ويمتد عقد ديميرال مع يوفنتوس حتى صيف 2024.

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