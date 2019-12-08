مدافع سيتي: ليفربول متوهج لكننا نعد بالقتال حتى نخسر اللقب حسابيا

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

وعد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي بالقتال حتى النفس الأخير على لقب الدوري الإنجليزي الذي يبتعد عن يد فريقه شيئا فشيئا.

الهزيمة التي تلقاها الفريق السماوي بنتيجة 1-2 في ديربي مانشستر على يد جاره يونايتد جعلت الفارق بينه وليفربول في صدارة الدوري يصل إلى 14 نقطة.

وقال ووكر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "العبء يقع على عاتقي أنا وزملائي في الفريق، لكنني أعد بالقتال حتى يصبح الأمر مستحيل حسابياً".

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وأضاف "في العام الأول الذي أتيت فيه هنا كنا نحافظ على نظافة شباكنا في كل مباراة ونسجل العديد من الأهداف".

واستدرك "لكن في العام الحالي الأمر مختلف قليلاً، علينا أن ننظر لأنفسنا، إنه ليس خطأ المدرب، لقد فاز بالعديد من الجوائز، لا أستطيع أن أشير إليه".

وأكمل ووكر "سيكون الأمر صعباً، ليفربول متوهج، يفوز بالمباريات ونحن لا، الفجوة أصبحت كبيرة، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

وعن الخسارة من الشياطين الحمر قال "يونايتد اعتمد على خطة لعب معينة ونجحت، لديهم لاعبون يمتازون بالسرعة في الخط الأمامي ويسببون الضرر إلى الخصم".

وأتم صاحب الـ29 عاماً "نحن كمدافعين بحاجة إلى التحسن، كما يحتاج المهاجمون إلى القيام بالمزيد".

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