كلوب: طالبت اللاعبين بتجنب إجهاد أنفسهم بعد التقدم على بورنموث بثلاثية

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه طالب لاعبيه بالهدوء عقب التقدم بثلاثية نظيفة على بورنموث يوم السبت.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وعن الفوز على بورنموث أوضح كلوب "لم يكن فوزًا سهلًا، سجلنا أهدافًا رائعة، وكان لدينا المزيد من الفرص، وحققنا نتيجة جيدة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "سيطرنا على اللقاء تمامًا بعد التقدم 3-0. لم يحدث شيء بعد ذلك، لم أرد أن أرى أي مخاطر غير ضرورية، لم أرد من اللاعبين الركض وإرهاق أنفسهم".

وأردف "عندما تخسر الكرة، فإنها ليست مشكلة في كرة القدم، لكن هذا ليس وقتًا للركض في المرتدات أو مطاردة لاعبي بورنموث".

وأكمل "كان لدينا العديد من المباريات التي اضطررنا إلى اللعب حتى آخر ثانية لأننا كنا متأخرين بنتيجة 1-0، أو النتيجة 1-1 أو أي نتيجة أخرى، والآن عندما يكون لديك هذا الموقف النادر الحدوث والمريح حقًا، يجب عليك التحكم في نسق اللقاء".

وأتم "ربما لم يكن الأمر الأكثر إثارة لكنه كان ضروريًا. نعم، لقد كان أداءً متميزًا على المستوى الفردي والجماعي والنتيجة. وهذا ما كنا نحتاجه".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 16 جولة بفارق 14 نقطة عن أبرز ملاحقيه مانشستر سيتي، لكن ليستر سيتي في مركز الوصافة بفارق 11 نقطة قبل مباراته ضد أستون فيلا الأحد.

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ويستعد الريدز للمشاركة في كأس العالم للأندية بقطر الأسبوع المقبل.

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