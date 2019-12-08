كلوب: نسيت شعور الخروج بشباك نظيفة

الأهداف الكثيرة التي سكنت شباك ليفربول في الفترة الاخيرة جعلت يورجن كلوب المدير الفني للفريق ينسى شعور الخروج بالشباك النظيفة.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن خروج فريقه بشباك نظيفة بعد 14 مباراة: "لقد نسيت كيف يكون هذا الشعور، إنه أمر رائع، يجب أن نسعى إليه بأستمرار".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت الكلمة الأكثر استخدامًا في غرفة الملابس من قبل الأولاد هي (شباك نظيفة، شباك نظيفة، شباك نظيفة)".

وواصل "من الواضح أن الجميع كانوا يائسين لذلك، والآن حققنا ذلك، وتسعى لذلك في المباراة القادمة ضد سالزبورج يوم الثلاثاء".

ويحل ليفربول ضيفا على سالزبورج في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويُحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني، أما رصيد الفريق النمساوي فهو 7 نقاط في المركز الثالث، بينما رصيد جينك نقطة وحيدة.

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