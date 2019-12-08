راشفورد: كنا نتعامل بشكل أفضل مع العنصرية.. استمرارها ليس جيدا

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 12:11

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي

قال ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إن هتافات جماهير مانشستر سيتي العنصرية ضده وزملائه لم تؤثر عليه خلال المباراة، لكن استمرارها في الملعب هو الذي لا يعد أمرا جيدا، وذلك وفقا لتصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح راشفورد قائلا: "لا، لم تؤثر الهتافات العنصرية علي أثناء المباراة لكن من الممكن أن يحدث".

وأضاف "مؤخرا، كنا نتعامل بشكل أفضل مع العنصرية، لكن في الحقيقة، استمرارها ليس أمرا جيدا كفاية".

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وأتم "مازال هناك بعض العمل للقيام به في هذا الصدد، لكن بالنسبة لنا، الأمر حول كرة القدم وما يمكننا فعله في الملعب".

مانشستر يونايتد فاز بنتيجة 2-1 ضد مضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

خلال المباراة قامت جماهير مانشستر سيتي برشق لاعبي يونايتد بزجاجات المياه وغيرها من الأشياء حتى أن بعضها اصطدم بظهر فريد لاعب يونايتد، في حين أن هناك مقطع فيديو انتشر عقب المباراة لمشجع يوجه هتافات وإشارات عنصرية للاعبي الشياطين الحمر.

مانشستر سيتي نشر بيانا غاضبا أعلن خلاله فتحه تحقيقا بشأن الواقعة، التي قوبلت بغضب كبير في إنجلترا.

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