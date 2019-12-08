وكيله: إبراهيموفيتش لاعب حر وجميع الخيارات متاحة أمامه

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 11:47

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - لوس أنجلوس

رفض مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش تحديد النادي القادم للاعب بعد نهاية تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وبات إبراهيموفيتش لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأمريكي وتشير التقارير إلى اقترابه من الدوري الإيطالي مع تصريح اللاعب السابق "انتظروني قريبا في إيطاليا".

وقال رايولا في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "سنرى ما سيحدث في المستقبل القريب".

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وأضاف "إبراهيموفيتش لاعب حر، وجميع الخيارات متاحة أمامه فأنا لا استبعد أي شيء".

وكشف رايولا "بما في ذلك الاعتزال، ولكن أعتقد أن هذا غير مرجح حاليا لأن إبراهيموفيتش في حالة جيدة".

وعن وجهته المقبلة إلى إيطاليا قال رايولا: "يمكنه أن يختار السفر في الخارج، لا يوجد شيء يجبره للعب في إيطاليا ولكن لم لا؟".

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب مع أندية يوفنتوس وإنتر وميلان، وتشير التقارير إلى اقترابه من العودة بين نابولي وميلان.

وتابع رايولا "بالتأكيد إذا عاد زلاتان إلى الدوري الإيطالي سيزيد من جاذبيته كمنتج تليفزيوني".

وأتم حديثه "هل يمكنكم تخيل عدد الدول المتابعة للمسابقة في عطلة كل أسبوع لمشاهدته؟".

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