سواريز: هدفي أمام مايوركا هو الأجمل في مسيرتي

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 11:39

كتب : FilGoal

هدف سواريز الرائع في مايوركا

وصف لويس سواريز مهاجم برشلونة هدفه المدهش في شباك ريال مايوركا يوم السبت بأنه الأجمل في مسيرته.

برشلونة انتصر على مايوركا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها جريدة ماركا: "هذا هو أفضل هدف في مسيرتي".

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وأضاف "كنت أعلم أن الزاوية ضيقة وكان خيار لعب الكرة بكعب القدم هو الأخير بالنسبة لي".

وواصل مهاجم ليفربول السابق "من حسن حظي أن الكرة ذهبت للشباك وسجلت هدفا جميلا".

وأتم "إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أخبرني أكثر من مرة أنني أهدر الفرص السهلة وأسجل الفرص الأصعب منها".

خماسية كاسحة كان بطلها وكالمعتاد ليونيل ميسي الذي سجل "ثلاثية" إلى جانب هدف خرافي لـ لويس سواريز وآخر لـ أنطوان جريزمان.

بينما ثنائية ريال مايوركا جاءت عن طريق أنتي بوديمير.

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