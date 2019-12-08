أبو جريشة لـ في الجول: وفرة لاعبي الإسماعيلي أمر إيجابي.. والدفع بالجدد يحتاج وقتا

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 11:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الجزيرة

يرى محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي أن الجهاز الفني أحسن استغلال لقاء الإعلاميين في توفير الراحة لبعض الوجوه استعدادا لمباريات الدوري.

وتغلب الإسماعيلي على الإعلاميين بهدفين دون رد ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر ليصطدم بـ بيراميدز في ثمن النهائي.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـ FilGoal.com: "نجحنا في استغلال مباراة الإعلاميين بتوفير الراحة لبعض الوجوه".

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وأضاف "هناك من أثبت وجوده مع الفريق مثل بيكيتي ومحمود البدري الذي سيكون لهما دورا في المباريات المقبلة بالتأكيد".

وشدد جريشة "وفرة اللاعبين أمر إيجابي أمام الجهاز الفني من أجل مواجهة الصعوبات المقبلة والتي ستبدأ بمواجهة المقاصة".

وأوضح مدرب الإسماعيلي "لكن الأهم هو اختيار توقيت الدفاع باللاعبين وهو ما يشغل بال الجهاز الفني".

وأتم أبو جريشة تصريحاته "هدف الجهاز الفني هو نقل الانتصارات في البطولة العربية وكأس مصر إلى بطولة الدوري التي يسير بها الفريق بشكل غير مرضي لنا".

ويقع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من ست مباريات ويفصله 3 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويلعب الدراويش أمام مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة في الدوري المصري.

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