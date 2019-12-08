لاعب الجزائر مهاجما نيمار: عليه التحلي بالاحترام.. سلوكه معروف منذ جاء فرنسا

انتقد أندي ديلور لاعب مونبيليه ومنتخب الجزائر نيمار نجم باريس سان جيرمان بعد مشادة بينهما يوم السبت عقب مباراة الناديين التي فاز بها الأخير بنتيجة 3-1 في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

وقلب نيمار المباراة رأسا على عقب ويقود حامل لقب الدوري للفوز بعد التأخر بهدف في ملعب مونبيلييه.

وقال ديلور، المتوج بكأس إفريقيا 2019 مع محاربي الصحراء، بعد المباراة:"نيمار؟ لاعب رائع، لكن مؤسف أنه شعر في النهاية أنه يحتاج لإزعاج الجميع. الكل يحترمه، لكن عليك ألا تستفز منافسك، هذا ما قلته له".

وواصل "أشياء صغيرة تجعلك تشعر بالضيق في غرفة الملابس. حين تكلمنا قال لي إنه يحترمنا، لكن المباراة كانت منتهية. هذا ليس احتراما بالنسبة لي".

وأتم ديلور "عليك أن تظهر الاحترام، وأن تحظى بتعليم جيد. سلوكه معروف منذ جاء فرنسا".

ويستعرض نيمار أحيانا حين يكون فريقه قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، وهو أمر يفعله اللاعبون باستمرار في الدوري البرازيلي لكن في أوروبا يستنكره البعض.

وسجل نيمار هدفا في المباراة ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في 8 مباريات من الموسم الحالي للدوري الفرنسي.

طالع أيضا

ميسي يعبر رونالدو

مواعيد مباريات الأحد الكروي

ثنائية الزمالك وخماسية برشلونة في أبرز أهداف السبت

حكاية 100 مباراة لصلاح في الدوري الإنجليزي

لماذا لن يغيب ساسي عن مباراة زيسكو؟

ديسابر: أتمنى التوفيق مستقبلا لأحمد علي