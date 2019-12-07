كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. سيدات الأهلي يهزمن بطل الكونغو

حققت سيدات الأهلي لكرة السلة الفوز الثاني في بطولة إفريقيا للأندية على حساب سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة 117-53.

وأقيمت المباراة في الصالة المغطاة رقم 3 لاستاد القاهرة.

وتألقت خلال المباراة المحترفة الأمريكية في الأهلي كيلسي ميتشيل التي سجلت 36 نقطة وهي أكثر مسجلة في المباراة.

اللاعبة الأمريكية أيضا كانت أفضل مسجلة في المباراة الأولى للأهلي برصيد 23 نقطة.

وكان الأهلي فاز في أول مباراة على فاب الكاميروني في افتتاح البطولة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات ضد فيروفيارو الموزمبيقي حامل القب.

وكان فريق سبورتنج السكندري خسر اليوم أمام إنتر كلوب الأنجولي.

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