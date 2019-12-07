بالفيديو – سقوط أنشيلوتي يتواصل.. نابولي يتعثر أمام أودينيزي

واصل كارلو أنشيلوتي السقوط مع نابولي، ولكن هذه المرة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي.

نابولي تعادل خارج ملعبه بهدف لكل فريق أمام أودينيزي في الجولة الـ 15 من الدوري.

أنشيلوتي رفقة نابولي لم ينجح في تحقيق أي انتصار في آخر 8 مباريات للفريق في كل المسابقات، قبل لقاء أودينيزي.

خسر مرتين وتعادل 6 مرات، والآن في اللقاء التاسع على التوالي يفشل نابولي في الانتصار، ويتعادل أمام أودينيزي.

أودينيزي تقدم أولا في الدقيقة 32 عن طريق كيفين لاسانيا بعد انفراد ولمسة متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 68 سجل بيوتر زيلينسكي التعادل لـ نابولي من تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

ولأول مرة منذ مارس عام 2010 يفشل نابولي في الانتصار في آخر 7 مباريات متتالية في الدوري.

النقطة أمام أودينيزي، أوصلت نابولي للنقطة 21 في المركز السابع.

بينما وصل أودينيزي للنقطة 15 في المركز الـ 14.

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