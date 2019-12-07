بالفيديو - 3 أهداف في 6 دقائق.. سان جيرمان يعاقب مونبيلييه بثلاثية رائعة

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

عاقب باريس سان جيرمان مضيفه مونبيلييه وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى النقطة 39 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد مونبيلييه عند النقطة 24 في المركز التاسع.

وفاجأ مونبيلييه ضيفه سان جيرمان وتقدم عليه في الدقيقة 41 بهدف سجله ليوناردو باريديس لاعب فريق العاصمة الفرنسية بالخطأ في مرماه.

ثم تعرض بيدرو مينديس لاعب مونبيلييه للطرد في الدقيقة 72 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ليبدأ سان جيرمان صحوته ويسجل 3 أهداف في 6 نقاط فقط.

وجاء الهدف الأول عن طريق النجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 74 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

واستمر ضغط سان جيرمان ليسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

قبل أن يكمل ماورو إيكاردي ثلاثية سان جيرمان في الدقيقة 81.

ويخرج سان جيرمان محققا الفوز رقم 13 له في الدوري الفرنسي هذا الموسم مقابل 3 تعادلات ولا هزيمة.

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