كرة سلة - سيدات سبورتنج يخسرن من إنتر كلوب
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 21:06
كتب : FilGoal
خسرت سيدات فريق سبورتنج السكندري أمام إنتر كلوب الأنجولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة في مصر.
وفاز الفريق الأنجولي بنتيجة 73-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة التي تلعب في مصر والتي تنتهي في 14 ديسمبر.
ويعد إنتر كلوب هو البطل التاريخي للبطولة وتوج بلقبها 5 مرات سابقا وحصل على المركز الثاني في النسخة الماضية.
وكان سبورتنج فاز أمس الجمعة على إنيرجي البنيني.
بينما فازت سيدات الأهلي في افتتاح البطولة على فاب الكاميروني.
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