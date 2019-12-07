كرة سلة - سيدات سبورتنج يخسرن من إنتر كلوب

خسرت سيدات فريق سبورتنج السكندري أمام إنتر كلوب الأنجولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة في مصر.

وفاز الفريق الأنجولي بنتيجة 73-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة التي تلعب في مصر والتي تنتهي في 14 ديسمبر.

ويعد إنتر كلوب هو البطل التاريخي للبطولة وتوج بلقبها 5 مرات سابقا وحصل على المركز الثاني في النسخة الماضية.

وكان سبورتنج فاز أمس الجمعة على إنيرجي البنيني.

بينما فازت سيدات الأهلي في افتتاح البطولة على فاب الكاميروني.

طالع أيضا

النجم يتصدر مجموعة الأهلي

هل يتولى ميتشو تدريب الهلال السوداني؟

ريال مدريد 1700

إيفرتون يُسقط تشيلسي

الزمالك يتفاءل بالأنجوليين