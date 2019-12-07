كرة سلة - سيدات سبورتنج يخسرن من إنتر كلوب

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

سيدات سبورتنج - كرة سلة

خسرت سيدات فريق سبورتنج السكندري أمام إنتر كلوب الأنجولي في بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة في مصر.

وفاز الفريق الأنجولي بنتيجة 73-67 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة التي تلعب في مصر والتي تنتهي في 14 ديسمبر.

ويعد إنتر كلوب هو البطل التاريخي للبطولة وتوج بلقبها 5 مرات سابقا وحصل على المركز الثاني في النسخة الماضية.

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وكان سبورتنج فاز أمس الجمعة على إنيرجي البنيني.

بينما فازت سيدات الأهلي في افتتاح البطولة على فاب الكاميروني.

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