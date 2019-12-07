مؤتمر ديسابر: مباراة نواذيبو لن تكون سهلة.. ولا نفكر في مواجهة الزمالك

شدد سيباستيان ديسابر المدير الفني لبراميدز على أن مباراة فريقه ضد ناوذيبو الموريتاني لن تكون سهلة.

ويلعب بيراميدز ضد نواذيبو في الجولة الثانية لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "مباريات دور المجموعات صعبة للغاية ومهمة لجمع أكبر عدد من النقاط ومحاولة العبور للدور التالي من البطولة".

وأضاف"حققنا نتيجة طيبة في مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى وحصدنا النقاط الثلاثة، وفي دور المجموعات يخوض الفريق ٣ مباريات على ملعبه وعليه حصد ٩ نقاط للفوز والتأهل".

وتحدث المدرب عن بطل موريتانيا قائلا: "إنه فريق قوي وتابعت مبارياته وأعرف جيدا أن المواجهة لن تكون سهلة، ولكن بالتأكيد لدينا حافز ودافع وثقة بعد النتائج الأخيرة والفوز في نيجيريا، وأتمنى أن يستمر اللاعبون في مستواهم الطبيعي".

وواصل "بيراميدز يضم مجموعة رائعة من النجوم سواء المصريين أو الأجانب، والفريق قادر على مواصلة المسيرة في كأس الكونفدرالية بهدف التتويج باللقب وتحقيق إنجاز فريد، والخبرات متواجدة في الفريق وتفيد النادي خاصة في مباريات خارج الأرض".

وأردف "نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية خارج أرضنا، والفريق هدفه الفوز بالألقاب والأزمة الوحيدة تتمثل في ضغط المباريات ونحاول التعامل معها بتغيير التشكيل، لكني سعيد باللاعبين ولدينا هدف أساسي وهو التأهل".

واستمر في تصريحاته "فريق نواذيبو قوي وخسر مباراته الأولى أمام المصري البورسعيدي ويسعى للفوز في مواجهتنا للتعويض ولكن فريقنا لن يسمح بذلك".

وعن مواجهة الزمالك في الدوري قال "لا نفكر حاليا سوى في مباراة بطل موريتانيا وبعدها سنبدأ التحضير للزمالك ومثل هذه المواجهات تحتاج لتحضير مختلف تماما".

وأتم تصريحاته قائلا: "السعيد ليس مجرد لاعب عادي وأي فريق يتمنى وجوده في صفوفه، وهو لاعب متميز للغاية وبالطبع حزين لغيابه عن المباريات للإصابة، وغيابه فتح فرصة أخرى للاعبين آخرين للتألق مثل إسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن وغيرهم، وعبد الله خارج الملعب إضافة وهو أفضل لاعب في الدوري المصري".

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