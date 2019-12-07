قائمة بيراميدز - عودة السعيد أمام نواذيبو
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:15
كتب : عاطف شادي
عاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لقائمة فريقه بعد غياب لعدة مباريات بسبب الإصابة في مواجهة نواذيبو الموريتاني في الكونفدرالية.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
وأعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نواذيبو في الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وفاز بيراميدز على إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة 3-1.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.
الدفاع: علي جبر - طارق طه - عمر جابر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - ولفريد كانون - رجب بكار.
الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - محمد فاروق - محمد فتحي - أحمد توفيق - عمر العيوني.
الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.
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