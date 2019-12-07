قائمة بيراميدز - عودة السعيد أمام نواذيبو

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 20:15

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الإنتاج - عبد الله السعيد

عاد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لقائمة فريقه بعد غياب لعدة مباريات بسبب الإصابة في مواجهة نواذيبو الموريتاني في الكونفدرالية.

وأعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نواذيبو في الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز على إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة 3-1.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.

الدفاع: علي جبر - طارق طه - عمر جابر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - ولفريد كانون - رجب بكار.

الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - محمد فاروق - محمد فتحي - أحمد توفيق - عمر العيوني.

الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

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