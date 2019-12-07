خاص نهاية أزمة مستحقات فتح الله مع الزمالك

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

أمين عمر حكم مباراة المصري والنجوم وبرفقته أحمد مسعود قائد المصري و محمود فتح الله قائد النجوم

وافق محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق على حل أزمة مستحقاته مع القلعة البيضاء.

فتح الله تقدم في وقت سابق بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة، والآن تم تسوية الأمر، حسبما علم FilGoal.com.

ووقع محمود فتح الله على أوراق تسوية مستحقاته في اتحاد الكرة بحضور مسؤولي الزمالك.

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وسيحصل فتح الله على مستحقاته المتأخرة على دُفعات ولذلك بعد الاتفاق مع الزمالك.

ووجه الزمالك الدعوة في وقت سابق لمحمود فتح الله لإنهاء أزمة مستحقاته، وهو ما حدث في النهاية.

وأعلن محمود فتح الله في وقت سابق اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة في الملاعب المصرية.

ويبلغ فتح الله من العمر 37 عاما، وسبق له اللعب لأندية المحلة والزمالك وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وأنهى مشواره في النجوم الموسم الماضي.

وسبق لفتح الله خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017 - 2018.

ولعب فتح الله 300 مباراة في الدوري المصري ورغم لعبه في مركز المدافع نجح في تسجيل 49 هدفا وصنع 7 آخرين، وشارك في 54 مباراة دولية مع منتخب مصر.

كما لعب 15 مباراة في كأس مصر و36 في دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين في كل منهما.

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