بالفيديو - أقدام جزائرية تبقي مونشنجلادباخ في الصدارة وتكتب هزيمة لـ بايرن

بأقدام الجزائري رامي بنسبعيني تذوق بايرن ميونيخ الهزيمة الرابعة له في الدوري الألماني.

وفاز بوروسيا مونشنجلادباخ على بايرن ميونيخ بهدفين لهدف في الجولة الـ14 للدوري الألماني، ليواصل جلادباخ تصدره للمسابقة.

وارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بايرن عند النقطة 24 وتراجع إلى المركز السادس.

وتعد الهزيمة هي الرابعة لبايرن في الدوري الألماني هذا الموسم، والأولى له مع مدربه المؤقت هانس فيليك.

تقدم بايرن في الدقيقة 49 عن طريق الكرواتي إيفان بيريستش.

ونجح الظهير الأيسر رامي بنسبعيني في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 بضربة رأسية رائعة.

واشتعلت المباراة بعد هدف التعادل وحصل 4 من لاعبي ليفربول على بطاقات صفراء وهم جيروم بواتينج وخافي مارتينيز وليفاندوفسكي وتياجو ألكانتارا.

كمل حصل أيضا 3 لاعبين من مونشنجلادباخ على إنذارات وهم لاسزلو بينيس وجوناس هوفمان ودينيس زكريا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع حصل خافي مارتينيز على الإنذار الثاني وخرج من المباراة مطرودا وتسبب في ركلة جزاء لمونشنجلادباخ.

ليتقدم بنسبعيني ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدف فوز فريقه على بايرن ميونيخ.

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