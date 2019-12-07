بالفيديو - الانتصارات مستمرة.. دورتموند يضرب دوسلدورف بخماسية

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 18:40

كتب : FilGoal

دورتموند - ريوس

ضرب بوروسيا دورتموند ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية دون رد في الجولة الـ14 للدوري الألماني.

ووصل دورتموند إلى النقطة 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد دوسلدورف عند النقطة 12 في المركز الـ16.

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تقدم دورتموند في الدقيقة 42 بهدف سجله القائد ماركو ريوس، ثم أضاف ثورجان هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وجاء الدور على النجم الشاب جادون سانشو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وعاد ريوس ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يختتم سانشو الخماسية في الدقيقة 74.

في مباراة أخرى فاز آر بي لايبزج على هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف.

ورفع لايبزج رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 21 في المركز الثامن.

سجل ثلاثية لايبزج المهاجم تيمو فيرنر في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني بنفسه من ركلة جزاء في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثالث عن طريق مارسيل ساييتسر في الدقيقة 83.

بينما سجل هدف هوفنهايم الوحيد أرمين بيساكسيتش في الدقيقة 89.

كما فاز أيضا أوجسبورج على ماينز بهدفين لهدف، وانتصر فرايبورج على فولفسبورج بهدف دون رد.

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