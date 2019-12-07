بالفيديو – الظهور الـ 100 بأروع طريقة.. صلاح يسجل ويصنع بالكعب لـ كيتا
السبت، 07 ديسمبر 2019 - 18:18
كتب : FilGoal
تألق محترفنا محمد صلاح في ظهوره الـ 100 في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في التسجيل والصناعة أمام بورنموث.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليفربول يحل ضيفا على بورنموث في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.
صلاح كتب ظهوره الـ 100 في الدوري الإنجليزي، وصنع في البداية بطريقة ولا أروع بالكعب لنابي كيتا الذي هز شباك بورنموث في الدقيقة 44.
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وفي الدقيقة 53 سجل صلاح بطريقة رائعة أيضا بعدما استقبل تمريرة نابي كيتا ووضع تسديدة متقنة في الشباك.
هدف صلاح في مرمى بورنموث هو هدفه الشخصية السابع ضد الفريق، خلال ظهوره في 5 مواجهات ضدهم.
وشارك صلاح في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وفي 86 مباراة مع ليفربول قبل لقاء بورنموث. والآن يكتب ظهوره الـ 100 في الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح 63 هدفا وصنع 28 خلال ظهوره في الـ 100 مباراة في الدوري الإنجليزي.
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