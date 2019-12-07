الاتحاد يعبر النصر بصعوبة في كأس مصر.. والحدود يُسقط بتروجت

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 16:29

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

واصل الاتحاد انتصاراته يوم السبت بالتغلب على ضيفه النصر بهدف دون رد ليتأهل للدور ثمن النهائي لكأس مصر ولحق به جاره حرس الحدود الذي تخطى بتروجت بنفس النتيجة.

وقاتل النصر في ملعب الإسكندرية وصعب مهمة سيد البلد لكن رزاق سيسيه الإيفواري منح الاتحاد الانتصار بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضرب الاتحاد موعدا مع أسوان أو طنطا اللذين يتواجهان يوم الأحد في ملعب الأول.

أخبار متعلقة

بالفيديو - ريال مدريد 1700.. هيمن على إسبانيول بثنائية فرنسية التشكيل - صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام بورنموث وماني احتياطي هداف كوبا ليبرتادوريس: الجميع يريد اللعب في ليفربول ميتشو يجيب لـ في الجول: هل فاوضه الهلال السوداني؟

وفي ضاحية أخرى من عروس البحر المتوسط، حقق الحدود أيضا فوزا صعبا على ضيفه بتروجت في ملعبه بالمكس.

وسجل مصطفى علي هدف فوز الحدود في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي كان فيها بتروجت ندا صعبا لرجال المدرب طارق العشري.

وبذلك يعبر الحدود للدور ثمن النهائي ليواجه أبو قير للأسمدة الذي فجر مفاجأة في دور الـ32 وأطاح بالإنتاج الحربي بركلات الترجيح.

ويلعب الحدود يوم الأربعاء ضد نادي مصر في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بينما يستضيف الاتحاد فريق طنطا يوم الخميس.

وتجري مساء السبت مباراتان في كأس مصر، يستضيف الإسماعيلي فريق الإعلاميين ويلعب طلائع الجيش ضد دكرنس.

ويحمل الزمالك لقب البطولة في آخر موسمين.

طالع أيضا

الزمالك يتفاءل بالأنجوليين

تقرير: هل يرحل أنشيلوتي عن نابولي؟

لاعب الترسانة: سنواجه الأهلي أعظم ناد إفريقي

حسام حسن: أحترم استبعادي من المنتخب

صالح جمعة يشارك في مران الأحد.. وتعافي متولي

سواريز يستبعد كريستيانو من اختياراته لأفضل 5 مهاجمين

الاتحاد النصر حرس الحدود بتروجت كأس مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز ومواجهات بالجملة 5 ساعة | إفريقيا
مورينيو بعد رائعة سون: ابني يطلق عليه لقب "سون_الدو" 6 ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ثنائية الزمالك وتسجيل صلاح وهاتريك ميسي.. رائعتا سون وسواريز 6 ساعة | أوروبا
حكاية 100 مباراة لـ صلاح في الدوري الإنجليزي 6 ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي قد لا يغيب عن لقاء زيسكو رغم الإنذار الثاني 6 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – عذرا لا نجد كلمات مناسبة لوصف ميسي وما فعله سواريز.. برشلونة 5 6 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 3 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده 4 رسميا - كارتيرون مديرا فنيا لـ الزمالك

قد ينال إعجابك