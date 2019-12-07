الاتحاد يعبر النصر بصعوبة في كأس مصر.. والحدود يُسقط بتروجت

واصل الاتحاد انتصاراته يوم السبت بالتغلب على ضيفه النصر بهدف دون رد ليتأهل للدور ثمن النهائي لكأس مصر ولحق به جاره حرس الحدود الذي تخطى بتروجت بنفس النتيجة.

وقاتل النصر في ملعب الإسكندرية وصعب مهمة سيد البلد لكن رزاق سيسيه الإيفواري منح الاتحاد الانتصار بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضرب الاتحاد موعدا مع أسوان أو طنطا اللذين يتواجهان يوم الأحد في ملعب الأول.

وفي ضاحية أخرى من عروس البحر المتوسط، حقق الحدود أيضا فوزا صعبا على ضيفه بتروجت في ملعبه بالمكس.

وسجل مصطفى علي هدف فوز الحدود في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي كان فيها بتروجت ندا صعبا لرجال المدرب طارق العشري.

وبذلك يعبر الحدود للدور ثمن النهائي ليواجه أبو قير للأسمدة الذي فجر مفاجأة في دور الـ32 وأطاح بالإنتاج الحربي بركلات الترجيح.

ويلعب الحدود يوم الأربعاء ضد نادي مصر في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بينما يستضيف الاتحاد فريق طنطا يوم الخميس.

وتجري مساء السبت مباراتان في كأس مصر، يستضيف الإسماعيلي فريق الإعلاميين ويلعب طلائع الجيش ضد دكرنس.

ويحمل الزمالك لقب البطولة في آخر موسمين.

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