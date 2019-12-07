هداف كوبا ليبرتادوريس: الجميع يريد اللعب في ليفربول

قال جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي أنه يود اللعب إلى جوار مواطنه روبرتو فيرمينو سواء كان في البرازيل أو ليفربول

جابريل النادي : إنتر ميلان فلامنجو

ويقضى جابريل موسمه معارا من صفوف إنتر الإيطالي وربطته بعض التقارير بالانتقال لصفوف وست هام أو إيفرتون الإنجليزي.

اللاعب المُلقب بـ "جابيجول" قال لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "فيرمينو لاعب رائع قضى سنوات عديدة ناجحة في أوروبا، مهاجم قوي ويقدم أداء رائعا في البرازيل، أنه مثال يحتذى به".

وتابع "أنه لشرف لي اللعب بجواره سواء في المنتخب البرازيلي مستقبلا أو ليفربول فريق يتمنى الجميع اللعب له".

وأضاف "لكن من الصعب الحديث تلك اللحظة، تركيزي الآن على كأس العالم للأندية".

ويتنافس ليفربول وفلامنجو على لقب كأس العالم للأندية والتي تبدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري في قطر.

وأكمل حديثه "أحب الدوري الإنجليزي كثيرا، أنه يجمع بين الفنيات والقوة والسرعة، أتابع المباريات من البرازيل".

وعن مستقبله "لدي عقد ممتد مع إنتر وفلامنجو حتى نهاية 2019، كأس العالم للأندية بطولة مهمة للغاية ونركز جميعا عليها، وسوف أفكر في مستقبلي بعد نهاية البطولة".

باربوسا هداف كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي سجل 34 هدفا في 40 مباراة وساهم في حصد لقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري المحلي.

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