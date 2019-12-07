صور - السيسي يكرم منتخب مصر الأولمبي

كرم عبد الفتاح السيسي رئيس مصر المنتخب الأولمبي يوم السبت بعد إنجازه بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وفوزه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

كما كرم السيسي منتخب مصر للاسكواش المتوج ببطولتي العالم للكبار والناشئين، وكذلك منتخب الكاراتيه المتوج ببطولة العالم للشباب، والمنتخب البارالمبي الذي شارك في بطولة العالم بأستراليا.

ومنح الرئيس وسام الرياضة للاعبي المنتخبات المختلفة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:"الرئيس أشاد بإنجازات الأبطال التي ساهمت في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية. يقدر ما قدموه لأنهم قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد للوصول إلى الأهداف المرجوة".

ووجه الرئيس بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر وتقديم كامل الدعم لضمان استمرارهم في تحقيق الإنجازات الرياضية.















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