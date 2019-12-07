تابع مباشرة مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دور الـ32 لكأس مصر يوم السبت.

الساعة الثانية والنصف عصرا تنطلق مباراتان، يلعب الاتحاد ضد النصر، وفي الإسكندرية أيضا يستضيف حرس الحدود نادي بتروجت.

طالع تشكيل لقاء الاتحاد والنصر بالضغط هنا

وتشكيل مباراة الحدود وبتروجت من هنا

الفائز من اللقاء الأول يلعب في الدور ثمن النهائي ضد أسوان أو طنطا، بينما ينتظر أبو قير للأسمدة، الذي فجر مفاجأة بإقصاء الإنتاج الحربي، الحدود أو بتروجت.

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بداية المباراتين

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