انتهى في الكأس - الاتحاد 1 النصر 0.. الحدود 1 بتروجت 0

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 14:15

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - المحرق

تابع مباشرة مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات دور الـ32 لكأس مصر يوم السبت.

الساعة الثانية والنصف عصرا تنطلق مباراتان، يلعب الاتحاد ضد ضيفه النصر، وفي الإسكندرية أيضا يستضيف حرس الحدود نادي بتروجت.

طالع تشكيل لقاء الاتحاد والنصر بالضغط هنا

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وتشكيل مباراة الحدود وبتروجت من هنا

الفائز من اللقاء الأول يلعب في الدور ثمن النهائي ضد أسوان أو طنطا، بينما ينتظر أبو قير للأسمدة، الذي فجر مفاجأة بإقصاء الإنتاج الحربي، الحدود أو بتروجت.

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نهاية المباراتين بتأهل الاتحاد والحدود للدور ثمن النهائي

ق70: مصطفى علي يسجل الهدف الأول لحرس الحدود

ق68: الاتحاد يسجل الهدف الأول عن طريق رزاق سيسيه

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول بدون أهداف في المباراتين

بداية المباراتين

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