بالفيديو - أتليتكو "ملك التعادلات" يتقاسم نقاطه مع فياريال

واصل أتليتكو مدريد نتائجه المتراجعة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات وحقق التعادل الثامن في الدوري الإسباني كأكثر الفرق تعادلا.

أتليتكو تعادل سلبيا مع فياريال ضمن مباريات الجولة 15 في الليجا، ليحقق انتصارا وحيدا فقط في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات.

كما كان هذا التعادل المباراة الثالثة على التوالي بلا أي انتصار. الروخيبلانكوس بات في جعبته 26 نقطة محتلا المركز السادس.

أما فياريال فوصل للمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

أخطر فرصة اللقاء أتت مبكرا مع الدقيقة 12 عندما سدد جواو فيلكس كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر للغواصات.

الفريقان تبادلا الهجمات طوال اللقاء لكنهم لم يترجموا ذلك إلى خطورة حقيقية إذ جاءت أغلب الفرص خارج المرمى.

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