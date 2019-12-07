بالفيديو - أتليتكو "ملك التعادلات" يتقاسم نقاطه مع فياريال

السبت، 07 ديسمبر 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

موراتا - أتليتكو مدريد - إسبانيول

واصل أتليتكو مدريد نتائجه المتراجعة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات وحقق التعادل الثامن في الدوري الإسباني كأكثر الفرق تعادلا.

أتليتكو تعادل سلبيا مع فياريال ضمن مباريات الجولة 15 في الليجا، ليحقق انتصارا وحيدا فقط في آخر 8 مباريات بجميع المسابقات.

كما كان هذا التعادل المباراة الثالثة على التوالي بلا أي انتصار. الروخيبلانكوس بات في جعبته 26 نقطة محتلا المركز السادس.

أخبار متعلقة

بالفيديو – إنتر يفشل في كسر صمود روما ويكتفي بالتعادل مؤتمر فالفيردي: يجب معاقبة من تمنى موت جريزمان.. وسنواجه إنتر للفوز حارس الكاميرون وأياكس: ماني استحق التواجد بين أفضل لاعبين في العالم مؤتمر زيدان: إصابة هازارد نكسة.. ولن أمنع بيل من لعب الجولف

أما فياريال فوصل للمركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

أخطر فرصة اللقاء أتت مبكرا مع الدقيقة 12 عندما سدد جواو فيلكس كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر للغواصات.

الفريقان تبادلا الهجمات طوال اللقاء لكنهم لم يترجموا ذلك إلى خطورة حقيقية إذ جاءت أغلب الفرص خارج المرمى.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ليلة اختفاء الهلال.. الأهلي يستعيد توازنه الإفريقي بانتصار هام

بعد دقائق من هزيمة الأهلي.. إقالة مدرب الهلال السوداني

الترجي لا يعرف الهزيمة.. انتصر على الشبيبة وواصل مطاردة رقم الأهلي

محمد صلاح يُطيح بـ طولان.. الترسانة تتخطى إنبي وتضرب موعدا مع الأهلي

ماكليش: رئيس الزمالك كان يريد اختيار التشكيل

أتليتكو مدريد فياريال

نرشح لكم

أخر الأخبار

قبل 4 أيام من البداية.. تغيير ملعب ليفربول في كأس العالم للأندية 31 دقيقة | أوروبا
مباشر في الكأس - الاتحاد 0 النصر 0 .... الحدود 0 بتروجت 0 40 دقيقة | مصر
صور - السيسي يكرم منتخب مصر الأولمبي 58 دقيقة | مصر
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (0) إسبانيول (0).. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد - زيدان يواصل التدوير.. 6 تغييرات أمام إسبانيول ساعة | أوروبا
الزمالك يتفاءل بـ الأنجوليين 2 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف القصة الكاملة حول "مرض" ميتشو 2 ميتشو لـ في الجول: لست سوبرمان.. الوعود لا تُنفذ ولم أقم بشراء حب اللاعبين 3 قرارات الأهلي.. تغيير اسم ملعب السلام وتحويل نادي طيبة بالأقصر لفرع جديد 4 محامي النقاز لـ في الجول: اللاعب ربح قضيته ضد الزمالك وفسخ تعاقده

قد ينال إعجابك